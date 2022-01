Aos 90 anos, Zagallo brinda 2022: ‘Vocês vão ter que me engolir’

Aos 90 anos de idade, Zagallo segue curtindo a vida como um garoto! O Velho Lobo postou em sua conta oficial no Instagram uma mensagem em que já celebra a passagem do ano, no melhor estilo “vocês vão ter que me engolir”, frase clássica do ex-técnico e ex-jogador.

“Curtindo o fim de ano! Que venha 2022 com muita paz, saúde e alegria para todos!”, escreveu Zagallo.

Na publicação, o histórico camisa 13 exala energias positivas, com direito até a gole de bebidinha.

Apesar da idade avançada, são muitos os momentos descontraídos do Velho Lobo postados nas redes sociais. O Instagram, criado há um ano, é abastecido de momentos com a família, visitas de jogadores e vídeos de lances memoráveis acumulados ao longo da carreira.

Em 2021, além de ter completado nove décadas de existência, o lendário ex-jogador do Botafogo e da seleção brasileira superou polêmicas da vida e ganhou até documentário da Fifa em seu aniversário. Que no próximo ano sigamos “engolindo” Zagallo em nossa vida.