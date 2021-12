Apenas 24% dos paulistas aprovam gestão do governador João Dória

Dados da última pesquisa Datafolha apontam baixa aprovação do governador de São Paulo, João Dória, pré-candidato a presidente da República pelo PSDB. Conforme o levantamento, apenas 24% dos paulistas consideram sua gestão ótima ou boa, mesmo índice da pesquisa realizada em setembro deste ano.

A parcela dos eleitores que consideram o governo Doria ruim ou péssimo também permaneceu inalterada, 38% nas duas pesquisas.

Já os que avaliam o governo com regular somam 37%, contra 38% no levantamento anterior, uma variação dentro da margem de erro. Não souberam responder 2% agora, contra 1% em setembro.

A pesquisa do Datafolha foi realizada com 2.034 pessoas em São Paulo entre os dias 13 e 16 de dezembro, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Os números apontam um quadro complicado para as pretensões de João Dória e também para seu atual vice, Rodrigo Garcia (PSDB), que herdará o Palácio dos Bandeirantes e tentará um novo mandato em outubro.

Os analistas consideram que o desempenho de João Dória, padrinho político de Garcia, poderá trazer dificuldades eleitorais ao PSDB na disputa estadual.

O mesmo Datafolha mostrou que Garcia tem obtido índices modestos na disputa estadual, chegando a no máximo 8% em um dos cenários pesquisados.

Já Doria, na pesquisa presidencial, consegue patamares ainda menores, não passando de 4%.