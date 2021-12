Apoio a Lula fortalece Pátio dentro do Solidariedade

Os apoiadores do prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, ficaram mais otimistas com a informação de que o presidente nacional do Solidariedade, deputado Paulinho da Força, estaria articulando a filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e uma aliança com o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Paulinho quer que Alckmin seja candidato pelo partido a vice-presidente na chapa de Lula. O ex-governador de São Paulo recebeu convite idêntico do PSB e também do PSD e ainda não respondeu.

Para os apoiadores de Pátio, a informação soou como música. Eles avaliam que, mesmo que a conversa com Alckmin não evolua, o quadro confirma a disposição da cúpula do Solidariedade em apoiar Lula, o que deixaria o prefeito de Rondonópolis numa posição muito confortável.

José Carlos foi um dos primeiros prefeitos a declarar apoio ao ex-presidente petista e vem enfrentando problemas com o deputado federal Dr. Leonardo (SD), que é bolsonarista.

Até aqui Dr. Leonardo tem vencido a queda de braço interna pelo comando da legenda em Mato Grosso, o que levou Pátio até a pensar em mudar de partido. Mas a situação pode se inverter com a inclinação do Solidariedade em favor de Lula.

“Talvez quem tenha de mudar de postura, ou de partido, seja o Dr. Leonardo. ”, disse um aliado do prefeito.