Após atender mais de 100 mil pessoas, Central de Vacinação será desativada

A Central de Vacinação que funciona no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde em uma grande tenda será desativada a partir do dia 15. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) informou o Município sobre a data de desativação. O local, que funcionou por mais de cinco meses na cidade, por meio de uma parceria entre Prefeitura e ALMT, concentrou grande parte da imunização contra a Covid-19 e em horários estendidos, permitindo maior flexibilidade para que o cidadão se vacinasse. Ao todo, 114.993 pessoas foram vacinadas no espaço.

O secretário Municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, agradeceu à Assembleia Legislativa pela iniciativa e parceria com o Município, contribuindo ao trabalho de vacinação contra a Covid-19 em Rondonópolis. “Foi uma importante parceria que ajudou a cidade na imunização. Agradecemos imensamente a ALMT por essa parceria nesse momento importante de combate à pandemia”, disse.

A Central de Vacinação foi inaugurada em Rondonópolis em 5 de julho e somente no primeiro dia de funcionamento, mais de 2 mil pessoas receberam a vacina contra a Covid-19 no local. Ao longo dos cinco meses em funcionamento, o espaço atendeu moradores até o período noturno, facilitando o acesso à vacina para quem trabalha o dia todo.

Com a desativação da Central de Vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde destaca que a imunização contra a Covid-19 continua sendo realizada nos postos de saúde, conforme cronogramas de datas e horários definidos e divulgados previamente pelo Município.

Vacinação em Rondonópolis

A imunização contra a Covid-19 na cidade continua com a oferta de primeira dose para adolescentes maiores de 12 anos, de dose de reforço para idosos com mais de 60 anos e pessoas maiores de 18 anos, bem como com a oferta das segundas doses das vacinas Pfizer, Astrazeneca e Coronavac.