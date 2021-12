Após briga, GKay chora muito ao fazer as pazes com Carlinhos Maia

Carlinhos Maia e GKay fizeram as pazes oficialmente no palco da Farofa da GKay, evento de aniversário da humorista.

De surpresa, Carlinhos entrou no palco carregando flores, após ser anunciado por um vídeo de Tirulipa.

Sem conseguir controlar a emoção, GKay chegou a cair no chão com as mãos no rosto e chorou muito com o momento.

Também emocionado, Carlinhos fez um discurso para GKay: “Isso não é um discurso sobre mim, hoje é completamente sobre você, sobre tudo que você conquistou, sobre todas as coisas que você fez pela sua família, pela mulher f*** que você se mostrou ser, por todas as conquistas que eu tinha que assistir de longe, sempre vendo fingindo que não estava me importando, mas acho que você sabe que sempre me importei”, disse ele ao relembrar do afastamento que eles tiveram após desentendimentos.

“As coisas que a gente viveu no começo, que que sempre foi massa, e a gente vai conhecendo pessoas, vivendo histórias e vai mudando. Coisas tão pequenas… e a gente vai passando o tempo e deixando gigante. Mas é tão pequeno perto do começo e das coisas boas”, continuou ele olhando nos olhos de GKay.

Gkay então revelou que os dois tinham se entendido, mas sem se encontrar pessoalmente, e que ela relembrou a história que eles viveram ao presenciar a reconciliação de Xand Avião e Solange Almeida, também na Farofa.

“Eu falei assim: ‘Eu me reconciliei com uma pessoa esse ano que fez parte da minha história’. Eu lembrava muito da gente fazendo vídeo de forró, que a galera pirava, do quanto você me ajudou, de quando você estourou, você me pegou pelo braço e disse assim: ‘Essa é minha’. É tão louco isso que a gente vive, que faz três anos que a gente não se fala e parece que foi ontem”, contou a humorista.

GKay disse que mesmo após ficar anos sem falar com o amigo, ela sempre pensou em lições que aprendeu com ele: “Eu sou muito grata a você, porque tem lições que você me deu na vida que eu carrego até hoje. Até dinheiro você me ensinou a ganhar”.