Após fim do noivado, Victor Igoh apaga fotos com Sthe Matos

Após anunciar o fim do noivado com Sthe Matos, Victor Igoh decidiu deletar as fotos que tinha com a agora ex-noiva no Instagram. O influenciador deixou apenas as selfies e cliques que aparece sozinho, além de imagens dos filhos e da família.

Victor colocou um ponto-final no relacionamento na noite de segunda-feira (6). Ele alegou não concordar com as atitudes de Sthe, em especial a relação dela com Dynho Alves, em A Fazenda 13.

O famoso disse até que queria esperar a peoa sair do reality show para conversar sobre o assunto, mas repensou a decisão.

Vale lembrar que MC Mirella também oficializou a separação de Dynho com um pedido de divórcio, pelo mesmo motivo. Ela, inclusive, já saiu da casa onde morava com o dançarino. Ele segue confinado em A Fazenda.