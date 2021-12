Após perder guarda do filho, Sarah Poncio diz: ‘O plano dEle é maior’

Sarah Poncio usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão após perder a guarda do filho, Josué, de 2 anos, para a mãe biológica do menino.

“Os planos dEle são maiores que os meus”, escreveu ela no Instagram.

Na semana passada, a Justiça interrompeu o processo, movido por Sarah e pelo ex-marido, Jonathan Couto, de adoção de Josué. Os dois tiveram que devolver o menino para a mãe biológica, que alegou estar em depressão pela saudade que sentia do menino.

O menino deixou o Rio de Janeiro, onde morava com a família Poncio desde o início de 2020, e retornou à Fortaleza, cidade onde a mãe biológica mora.

Além de Josué, Sarah e Jonathan são pais de José, de 5 anos, e João, de 3. O cantor também é pai de Madalena, de 3 anos, fruto de seu envolvimento com Letícia Almeida.