Após show, veículo que levava banda de Gusttavo Lima capota na BR-230

O veículo que transportava músicos do cantor Gusttavo Lima se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira (20), na BR-230, entre os municípios de Soledade e Olivedos, no Agreste da Paraíba.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a van que levava a banda colidiu com um carro de passeio.

Com o impacto, o veículo perdeu o controle e capotou. O cantor Gusttavo Lima fez show na noite do domingo (19), na cidade de São Bento, também no Estado. De acordo com as informações preliminares, não há feridos.