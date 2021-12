Arthur Aguiar e Mayra Cardi voltam a morar juntos

A empresária explicou toda a decisão dos dois em um vídeo publicado em seu Instagram, e se mostrou bem empolgada com a mudança.

– Eu e o Arthur resolvemos juntar as tralhas, só que nessa casa só tinha eu, meu mundo rosa, minha piscina rosa, meu fruton rosa, meu tapete rosa. Quando eu vim para cá, eu era solteira, e aí resolvemos voltar, e como é que faz? Vai para uma outra casa? Jamais, como eu sofri para deixar essa casa pronta! Foi uma luta.

Ela explicou também tudo que construiu para a filha Sophia, e que não quis deixar nada para trás.

– Fiz a cidade da Sophia, fiz a brinquedoteca da Sophia, tudo foi estruturado, eu não vou mudar mesmo, vou ficar aqui por benefício da nossa filha. Encaixa como der, depois a gente pensa no que vai fazer, ele vai morar no nosso mundo rosa.

O único detalhe é que talvez o tempo juntos não dure muito. Segundo Leo dias, Arthur deve participar da próxima edição do Big Brother Brasil, no grupo Camarote. O empresário entrou em contato com o colunista para negar que estaria rolando uma negociação para Arthur participar do reality, mas ainda sim, Leo Dias garante que ele está no programa, que ainda não teve nenhum nome oficialmente confirmado.