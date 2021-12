‘As máscaras caem’, diz Sarah Poncio sobre Jonathan com Letícia

As polêmicas envolvendo a família Poncio estão longe de acabar. Nesta segunda-feira (6), ela acabou de ganhar um novo capítulo. Tudo começou após um perfil de fofocas no Instagram compartilhar um vídeo de Letícia Almeida sinalizando com a mão que ama o seguidor que a questionou se ela o amava. O seguidor em questão é Jonathan Couto, pai da primeira filha da atriz, Madalena – fruto de uma traição dos dois enquanto era concunhados, quando Letícia estava com Saulo Poncio e Jonathan com Sarah Poncio. Vale lembrar que na época todos viviam na mesma casa.

“Exclusivo: O @jonathancouto mandou uma pergunta em inglês para @leticia: ‘Você me ama?’ e a atriz respondeu com um boomerang afirmando que sim. Existe um app pra Android que permite ver quando a pessoa tirou a foto que postou no story, quando ela de fato postou e as marcações escondidas. Sabe quando a gente quer marcar um @, mas esconde pra ninguém ver? Pois bem! Ela respondeu a pergunta do Jonathan e o marcou escondido! O que ela não estava esperando é que daria pra ver no aplicativo, meu pai! O lovezinho entre os dois é real”, revelou o perfil @casofamilia.

Em seguida, Sarah, ex-mulher de Jonathan e mãe de três filhos dele, deixou claro que existem mais fatos que precisam ser descobertos. “As máscaras caem, ninguém segura um personagem por tanto tempo… Mas que sejam felizes! Tomara que o resto do que eu estou sabendo, vi/li as pessoas também possam saber”, comentou.

Jonathan disse não ter entendido o comentário da ex-mulher e pediu para ela explicar, mas Sarah rebateu: “Não pergunta muito, não. Se eu tiver que explicar, vai ficar ruim pra você”.

Letícia nega romance

Não demorou muito para que Letícia Almeida também se pronunciasse sobre o assunto. “Há anos, estou envolvida em histórias e mais histórias da minha vida particular. Muita gente sente muita certeza sobre tudo, mas a verdade é que eu nucna soube me posicionar epermiti que as pessoas chegassem a conclusões muito erradas”, começou.

“O Jonathan é o pai da minha filha. Apesar de ainda lidar com o passado, ainda ter muito a superar, todo dia eu tenho que lidar com a realidade do que é mais importante: a Madah, só ela importa. Eu não tenho rigorosamente, nenhuma relação com o Jonathan, além do fato de ele ser o pai da Madah e falarmos sobre ela. Não há romance, troca de mensagens nesse sentido, nada. Eu respondi à pergunta ‘do you love me?’, com cordialidade, com um joinha de amiga, não de romance. Estou lutando para superar tudo o que aconteceu e aceitar a realidade de que ele estará na minha vida para sempre, pois é o pai da minha filha.”

Sarah desmente versão

Entretanto, Sarah desmentiu a versão da ex-cunhada. “E a história da carona se repete depois, quando eu brotar com foto e câmera de segurança (porque o apê que eles ficam é da minha família, não sei se ela lembra), ela vem com aquela história que negou por medo de julgamento! Inclusive, falando nessa história da carona… ela gosta de estacionamento, né?”, escreveu Sarah, lembrando os boatos de outubro de que Leticia teria ficado com Juliano Laham.