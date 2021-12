Assembleia se prepara para votação final do orçamento do Estado

A semana será decisiva para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com a retomada das discussões e a segunda e última votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA nº 889/2021. O texto já tem mais de 200 emendas, definindo a aplicação dos mais de R$ 26 bilhões previstos no orçamento par 2022.

Do total de emendas já formalizadas 234 emendas foram apresentadas pelos parlamentares na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, e uma na Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Conforme o texto, o Estado terá exatamente R$ 26.585 bilhões e uma renúncia fiscal líquida de R$ 8.512 bilhões. Mas a estimativa de investimentos para o próximo ano é de apenas R$ 3,3 bilhões, dos quais R$ 2,9 bilhões são de receitas próprias do Estado.

A matéria, em tramitação na ALMT desde o início de outubro, foi aprovada em 1ª votação na sessão ordinária do dia 23 de novembro. Cada parlamentar poderá apresentar até R$ 9 milhões em emendas para investimentos nos municípios.

De acordo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Dilmar Dal’ Bosco (DEM), os parlamentares devem votar o PLOA e as emendas na próxima semana. “Mas caso isso não seja possível, os deputados devem votá-lo na semana que antecede o Natal”, disse o parlamentar.

Vale destacar que no montante de R$ 8,5 bilhões já está incluído o pacote de benefícios de R$ 1,2 bilhão que o governo do estado concede a vários setores econômicos de Mato Grosso.

No pacote de renúncia fiscal, de um total de R$ 1,2 bilhão em ICMS, lançado pelo governo que começa a vigorar em janeiro de 2022, também está incluído no PLOA-2022. A medida vai atender os setores de energia elétrica, comunicação, gás natural e comercial, gasolina e diesel.

Na conta de energia elétrica, por exemplo, o Estado abre mão de arrecadar R$ 732 milhões. Já com o celular e internet, o governo deixa de arrecadar R$ 198 milhões. Em diesel o governo abre mão de R$ 200 milhões e na gasolina mais R$ 69 milhões que ficam no bolso dos cidadãos.