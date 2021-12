Auxílio Brasil de R$ 400 começa a ser pago em 10 de dezembro

O Auxílio Brasil de R$ 400 começa a ser pago neste mês de dezembro, a partir do dia 10, confirmou ao blog, uma fonte do Ministério da Cidadania. O valor dobra o que era pago no Bolsa Família, em média, R$ 192.

O benefício reajustado será repassado a cerca de 17 milhões de famílias, número maior que o antigo Bolsa Família, que atendia 14 milhões. O programa social de no mínimo R$ 400 é uma forma de o Governo tentar reduzir a pobreza que vem aumentando por conta dos efeitos da pandemia.

O calendário de pagamentos começa a partir do dia 10 e vai até o dia 23, segundo fontes do Governo.