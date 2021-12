Avaliação do Governo piora e fome volta a ser preocupação no país

Foram divulgados hoje (17) novos dados da pesquisa nacional realizada pelo Instituto Data Folha apontando uma piora na avaliação do Governo Federal e também a percepção dos brasileiros sobre os principais problemas do país no momento. Chama a atenção a preocupação com a fome e a miséria, citadas por 8% dos entrevistados – à frente de temas como a Educação e a inflação (7%), a corrupção (4%) e a segurança (3%).

Há um ano a preocupação com a fome e a miséria eram citadas por apenas 2% dos entrevistados. Hoje ela aflige especialmente os mais velhos, com patamares maiores entre os que estão na faixa etária acima dos 60 anos (12%) e entre os aposentados (13%)

Lideram a lista de prioridades a Saúde (24%), o desemprego (14%) e a economia (12%). Apenas 2% dos entrevistados apontaram a pandemia de Covid-19 como sua maior preocupação no momento.

Os dados publicados hoje pelo jornal Folha de São Paulo mostram também que aumentou o contingente dos brasileiros descontentes com o desempenho do presidente Jair Bolsonaro (PL). Conforme a pesquisa, 65% consideram que ele cuida mal do país. 30% afirmam que ele cuida bem e os 5% restantes não souberam responder.

Outro dado negativo é a redução da credibilidade do presidente. 60% dos entrevistados disseram nunca confiar no que ele diz, contra 26% que confiam às vezes e 13% que afirmaram sempre acreditar.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de dezembro, com 3.666 pessoas de 191 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

ELEIÇÕES

Ontem (16) o mesmo instituto divulgou também um novo levantamento sobre as intenções de voto para presidente nas eleições do ano que vem. Os números mostram uma estabilidade no quadro geral, com o ex-presidente Lula (PT) bem à frente dos concorrentes em dois cenários distintos.

No cenário A, Lula apareceu com 48%, ante 22% de Bolsonaro, 9% de Moro, 7% do ex-governador Ciro Gomes (PDT) e 4% do governador paulista, João Doria (PSDB). Do total de entrevistados 8% disseram que votarão em nulo, branco ou ninguém, e 2% não souberam responder.

No segundo cenário hipótese B as posições permaneceram, com uma pequena variação dentro da margem de erro. Lula somou 47%, Bolsonaro, 21%, Moro e Ciro, as mesmas intenções do A. Doria oscilou neste cenário para 3%.

Conforme os analistas, os dados apontam que o ex-presidente Lula pode vencer a eleição ainda no primeiro turno. Outra conclusão é que os números obtidos por Moro, Ciro e Dória indicam não ter prosperado os esforços para a criação da chamada ‘terceira via’.