Bahia tem dez mortes e 51 cidades em emergência

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia confirmou que subiu para dez o número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o sul do estado nos últimos quatro dias. A Bahia tem, nesta segunda-feira (13), 51 municípios em estado de emergência.

Ainda de acordo com o governo baiano, são 15.199 pessoas desalojadas e outras 6.371 desabrigadas. Além dos mortos, 267 pessoas ficaram feridas. No total, são 220.297 pessoas afetadas pelos temporais e deslizamentos.

O estado já contabilizou dez mortes, segundo a Defesa Civil. Três pessoas morreram em Itamaraju; duas em Amargosa, duas em Itaberaba, e nas cidades de Marcani, Prado e Ruy Barbosa houve uma morte em cada uma.

Recuperação de estradas

A Seinfra (Secretaria de Infraestrutura da Bahia) trabalha para liberar estradas, pontes e acessos que foram danificados pelas enchentes. No município de Prado e na estrada que liga a BR-101 a Jucuruçu, a previsão era que as obras terminassem na noite de domingo (12).