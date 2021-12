Barraco, ambulância, e ausência de famosos marcaram festa de Virgínia Fonseca

Bebedouro de cachaça, ambulância, protesto de fãs, distribuição de dinheiro e cano de famosos. Assim foi a festança ostentação , na noite de terça (21), em SP, da influenciadora Virgínia Fonseca, mulher de Zé Felipe.

A confusão já começou no tema. A festança para 400 convidados, batizada de O Fantástico Mundo de Virgínia Fonseca, foi para a comemoração dos 30 milhões de seguidores da loira no Instagram, mas os fãs logo perceberam que o menos tinha no grande evento eram “seguidores” de Virgínia. A nora de Leonardo sorteou um lugar na festa para uma fã, coitada , que nem pode comparecer .

Assim que começaram as reclamações nas redes sociais , Virgínia logo tratou de convidar outros fãs e até distribuiu dinheiro para eles comprarem o traje da festa: pijamas! Mesmo assim teve gente de fã clube fazendo barraco na porta do evento!

Mesmo com tanta divulgação, a festa acabou levando cano de algumas celebridades !!! O próprio sogro de Virgínia, Leonardo, não fez questão nenhuma de comparecer ao evento!

Por mais a mulher , Poliana, insistisse, o sertanejo não quis participar disso. Gkay, Sabrina Sato, Carlinhos Maia, Whindersson, Jade Picon foram algumas das ausências sentidas.

Entre os famosos presentes estavam influenciadores, ex participantes de reality shows e nomes como Luísa Sonza (que fez show), Vitão, Gracyanne Barbosa , Luciana Gimenez, Gaby Martins, entre outros . Rico, vencedor da A Fazenda, marcou presença . O novo casal do pedaço, também ex Fazenda Bil e Mariana, também estava lá, juntinhos .

Os modelitos dos famosos renderam um capítulo à parte . Muita gente confundiu o evento para festa a fantasia ou festa do sexy shop. A dona da festa, Virgínia, apostou em uma peruca rosa e joias no valor de quase R$ 1 milhão.

O desfile de lingeries e cuequinhas dominaram a balada. Teve os que chegaram quase sem roupa e os encerraram a noite quase pelados.!

A festa contou com Buffet do Paris 6, bebedouro de cachaça e muitos famosos precisando de ambulância para irem para casa !