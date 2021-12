Benfica nega retorno de Jorge Jesus para o Flamengo

O Benfica emitiu uma nota nesta quarta-feira (22/12) negando que Jorge Jesus retornará ao Flamengo. No comunicado publicado no site dos Encarnados, a diretoria critica veículos de comunicação portugueses por “disseminar informações falsas” e reforçou que o treinador quer ser campeão pelo clube.

A nota vem pouco tempo após a coletiva do auxiliar João de Deus, que já tinha dito que Jesus não voltaria ao Brasil. Agora, vem o posicionamento oficial do clube que ainda não tinha se posicionado nesta novela.

Em nota, o clube e o treinador refutam a existência de qualquer acordo entre Jesus e o Flamengo, dizendo que o técnico está focado em conquistar títulos comandando a equipe. Além disso, a equipe lamentou que os rumores tenham vindo à público às vésperas do clássico contra o Porto, válido pelas oitavas de fina da Taça de Portugal, que será disputada nesta quinta (23/12).

Leia o comunicado na íntegra:

“O Sport Lisboa e Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a libertação da sua equipa técnica mediante entendimento entre os clubes.

Jorge Jesus tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objetivos desportivos do Clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura.

O Sport Lisboa e Benfica lamenta que, na véspera de uma partida decisiva para a sua continuidade na Taça de Portugal, um órgão de informação com a chancela CNN se predisponha a disseminar informações falsas e já desmentidas em direto pelo próprio representante do Flamengo.

Jorge Jesus, ao contrário do que foi divulgado pela CNN Portugal, não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Sport Lisboa e Benfica.”

No início desta quarta, a informação de que Jesus havia dito sim para retornar ao comando do Flamengo veio à público. Os dirigentes do Rubro-negro, Bruno Spindel e Marcos Braz, estão em Portugal e se encontraram com o ex-treinador do Fla.