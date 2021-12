Biblioteca Rachid Mamed é reaberta no centro da cidade

A comunidade escolar, acadêmica e os profissionais da arte e da cultura estão comemorando a inauguração da nova Biblioteca Municipal Rachid J. Mamed que aconteceu na noite desta segunda-feira (06). A nova unidade fica localizada na avenida Marechal Rondon, região central da cidade, e está pronta para receber estudantes, pesquisadores e a comunidade em geral.

Nas prateleiras organizadas nos salões da nova biblioteca os usuários vão encontrar cerca de três mil livros que passam pela literatura brasileira e também de outros países como os Estados Unidos e a França. Um espaço atrativo para o público infantil também foi montando na nova estrutura para despertar o interesse pela leitura desde cedo.

Quem precisar fazer pesquisas on-line, mas não tem computador particular pode aproveitar uma das quatro máquinas que estão disponíveis para utilização no local. E o estudante também pode levar o seu notebook e navegar pela internet utilizando o sinal livre da wifi gratuito dentro da biblioteca.

Um dos diferenciais da nova biblioteca central, como é conhecida popularmente, é a liberação do acesso a uma plataforma de estudos on-line voltada para concursos. Com isso os interessados não vão precisar pagar para assistir as aulas e ter acesso ao conteúdo relevante e de qualidade, deixando o candidato no mesmo nível de quem está se preparando nos grandes centros.

O secretário de Cultura do município, Pedro Augusto de Araújo, apresentou um vídeo ilustrando como será a finalização dos ambientes da nova biblioteca que conta também com espaço permanente para exposição de artes, promovendo os artistas locais e embelezando o espaço de conhecimento. “Nossa intenção é fazer desse um espaço múltiplo, com a biblioteca, galeria e ainda um local para jogar xadrez”, comentou.

A nova biblioteca central Rachid J. Mamed está sendo adaptada para ter uma cinemateca no piso superior, onde as escolas poderão agendar a utilização da sala e a unidade disponibiliza uma série de títulos disponível em uma plataforma de streamming de vídeo. Uma cafeteria também está no projeto da Secult para ser montada no local.

Servidores da Secretarial de Cultura foram homenageados com uma moção da Câmara Municipal, por indicação do vereador Roni Magnani. Eles lembraram que o município ficou oito anos sem uma unidade de referência na região central e com muito trabalho conseguiram abrir a nova estrutura.

Além dos estudantes, agora os profissionais que atuam no centro comercial de Rondonópolis terão mais facilidade de acesso aos livros e também um espaço de descanso produtivo na hora do almoço.

Serviço

Biblioteca Municipal Rachid J. Mamed

Endereço: Avenida Marechal Rondon nº 639, centro.

Horário de Atendimento: Segunda à sexta-feira das 11h às 17h (no mês de dezembro) e das 7h às 17h a partir de janeiro

Telefone: 66 3411-5324