Bolsonaro diz que Moro é ‘mentiroso’ tentou negociar vaga no STF

O presidente Jair Bolsonaro (PL) dedicou parte de sua live ontem (02) para rebater críticas feitas mais cedo pelo ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) em entrevista a um emissora de rádio. O presidente negou que tenha comemorado a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, Moro mentiu e é uma pessoa “sem caráter”.

“A última notícia dele [Moro] é que ‘Bolsonaro comemorou quando Lula foi solto, diz Moro’. É um vídeo, e ele fala ‘ouvi dizer’. É um papel de palhaço, um cara sem caráter”, disse o presidente. “Agora ele vai me acusar disso, que comemorei. ‘Ouvia no Palácio do Planalto que ele comemorou porque era bom politicamente para ele’. Tá de brincadeira. Mentiroso deslavado!”.

No trecho em que Bolsonaro comenta as acusações de Moro (à partir dos 14’07” da live de ontem), o presidente afirma que seu ex-ministro da Justiça mente para promover sua eventual candidatura. Para ele, Sérgio Moro aprendeu rápido a agir como políticos antigos.

“Esse cara [Moro] está mentindo descaradamente. O cara quer ser candidato, é um direito dele, mas em vez de ele mostrar o que fez, fica só apontando o dedo para os outros e mentindo. (…) Não estou preocupado com ele, não. Se ele se candidatar, o povo vai saber se ele merece ou não o voto. Agora, ficar fazendo campanha na base da mentira… Aprendeu rápido, Sergio Moro. Aprendeu a velha política”, disse o presidente.

Durante a live o presidente também reiterou a afirmação de que, antes de deixar o governo, Moro tentou negociar uma indicação ao Supremo Tribunal Federal.

“[Moro] Saiu do governo pelas portas dos fundos, traindo a gente, querendo trocar o chefe da PF com sua indicação ao Supremo. ‘Você me indica para o Supremo, daí troca o diretor-geral’. Está em lei, o diretor-geral é atribuição minha trocar, não é nem o ministro. Mas mesmo assim deixei nomear o senhor Valeixo”, disse Bolsonaro.