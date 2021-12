Bolsonaro diz que preço dos combustíveis deve cair nos próximos dias

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem (05) que o preço do combustível no país deve cair nos próximos dias. Ele não deu detalhes sobre o tamanho da queda ou como isso será feito, mas garantiu que a Petrobras está preparando o anúncio para esta semana.

“A Petrobras começa nesta semana a anunciar redução no preço do combustível”, disse ele antes de visitar um clube de Brasília neste domingo.

As declarações foram publicadas pelo site Poder 360 e até o momento não houve confirmação ou negativa por parte da direção da Petrobras.

Economistas e analistas do mercado financeiro têm especulado sobre a possibilidade de um possível corte nos preços praticados no país. Isso seria possível devido à queda no preço do barril de petróleo internacional, que fechou a semana ao custo de US$ 69,87 (Brent).

A oscilação ocorreu na esteira dos temores globais com o avanço da nova cepa do coronavírus, a variante ômicron. Somente em novembro, o petróleo do tipo Brent caiu 16,4%, enquanto o WTI caiu 20,8%, a maior queda mensal desde março de 2020 (mês em que as bolsas mundiais despencaram após o anúncio oficial da pandemia da covid-19).