Uma oficina mecânica teve um princípio de incêndio na noite desta terça-feira (14), no bairro Distrito Industrial em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do Sargento Paim do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada após ter ocorrido uma explosão e em seguida iniciado as chamas.

Quando os bombeiros chegaram no local apagaram o fogo rapidamente e evitaram maiores danos no estabelecimento.

Não houve feridos.