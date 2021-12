Bombeiros agem rápido e socorrem criança de dois anos após afogamento

Uma criança de dois anos se afogou a aponto de ficar com os lábios cianóticos, nesta sexta-feira (10), as margens do Rio Vermelho na região da Vila Mamed, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, um grupo de pessoas estavam à beira do rio e a criança estava em uma residência bem próxima ao local com outras pessoas, a criança foi em direção ao Rio e as pessoas da casa não notaram, quando sentiram falta da menina a avistaram a cerca de 100m para dentro do Rio.

O 3º Sargento Souza do Corpo de Bombeiros, relata que quando chegaram no local, a criança já estava em mãos de terceiros, aparentemente bem debilitada, com os lábios de coloração roxeada devido escassez de oxigênio no sangue, foi realizado massagem e em seguida, ela foi encaminhada para o hospital.