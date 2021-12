Bombeiros de MT estão à disposição para atuar na missão de salvamento e resgate na Bahia

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) está pronta para ser encaminhada ao Estado da Bahia e reforçar os trabalhos de resgate das vítimas que sofrem os efeitos dos desastres causados pelas fortes chuvas que caiu nas últimas semanas na região. Para isso, é necessário que Corpo de Bombeiros da Bahia solicite formalmente o pedido de ajuda.

Conforme o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, o “governo de Mato Grosso está pronto para ajudar o Estado da Bahia. Temos condições de encaminhar militares e viaturas para auxiliar nesta missão”.

O comandante-geral do CBMMT, coronel Alessandro Borges, e o adjunto, coronel Ricardo Antônio Bezerra Costa, estão em contato com as autoridades do Governo da Bahia para entrar em ação assim que for solicitado o pedido de apoio operacional.

No país, o CBMMT é referência nacional para os 25 estados e o Distrito Federal, sendo a corporação que possui em sua equipe cães certificados pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil Ligabom. São 24 cães que podem entrar em ação junto com os militares nas ocorrências de salvamento.