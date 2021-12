Uma borracharia pegou fogo na tarde deste sábado (11), no Distrito Industrial, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o proprietário do estabelecimento comercial esteve no local no período da manhã e momentos após ir embora populares informaram sobre o incêndio.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conteve o fogo. Ninguém ficou ferido. As causas que provocaram o incêndio estão sendo investigadas.