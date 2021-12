BR-163/364 é a única rodovia concessionada de Mato Grosso com estado geral “bom”

A principal pesquisa de avaliação das rodovias do país aponta a BR-163/364 como o único trecho concessionado de Mato Grosso com a classificação “bom” no quesito Estado Geral. Ato todo, foram avaliadas 19 rodovias em Mato Grosso, sendo três federais e 16 estaduais. (Veja quadro abaixo)

Das rodovias federais vistoriadas, a Concessionária Rota do Oeste administra trechos da BR-163 e da BR-364, totalizando 850,9 quilômetros sob concessão. Na avaliação da 24ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias, divulgada na última semana pela Confederação Nacional do Transporte e pelo SEST SENAT, os dois segmentos apresentam estado geral “bom”.

Para chegar a essa classificação, o estudo avalia as características do Pavimento, Sinalização e Geometria da Via. Os quesitos podem ser considerados de Ótimo e Bom a Regular, Ruim e Péssimo, de acordo com as condições apresentadas. Todos os itens da BR-364 foram avaliados como “bom”. A análise da BR-163 apontou como “bom” a Geometria da pista e como “regular” o Pavimento e a Sinalização. Entre as rodovias estaduais, nenhuma recebeu classificação geral acima de regular.

O Estado Geral das rodovias sob responsabilidade da Rota do Oeste acompanha o cenário favorável encontrado em 74,2% das vias concessionadas analisadas pela CNT que contaram com as classificações “Ótimo” e “Bom”. De acordo com o relatório do órgão, em 2021 foram avaliados 23.636 quilômetros de rodovias sob gestão privada. Destes, 25,8% tiveram o Estado Geral classificado como Regular, Ruim ou Péssimo. Já as rodovias sob responsabilidade da gestão pública representam 91% da malha rodoviária classificada como Regular, Ruim ou Péssimo.

Desde que assumiu o trecho sob concessão da BR-163/364, a Rota do Oeste atua de forma permanente na manutenção e recuperação de todo o segmento sob a sua responsabilidade. Como a rodovia possui características específicas, como intenso fluxo de veículos de carga e enfrentamento de altas temperaturas decorrentes do clima, a Concessionária desenvolveu um pavimento específico para a região.

Para isso, foi implantado o primeiro laboratório de pavimentos em Mato Grosso para o desenvolvimento da pesquisa “Aproveitamento de Resíduos de Pavimentos Asfálticos (RAP) em regiões de alta temperatura e tráfego pesado”, coordenada pela Rota do Oeste em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O estudo recebeu a anuência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A Rota do Oeste também dispõe de uma fábrica de placas para agilizar o processo da sinalização da rodovia. Somente em 2021, a empresa produziu e instalou 3.242 novas placas, incluindo a revitalização do sentido norte da Serra de São Vicente, onde o trecho é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT).

Mesmo diante do cenário que afetou o investimento previsto por todas as concessões do 3º lote do Programa de Investimento em Logística (PIL), a empresa atuou na duplicação de 120 quilômetros da BR-163, no sul de Mato Grosso, construiu três passarelas, reforçou a sinalização horizontal e vertical, recuperou todas as pontes que apresentavam essa necessidade, entre outras atuações. Todo esse trabalho, aliado aos serviços operacionais realizados em todo o segmento, a redução do número de mortes no trecho concessionado chegou a ter uma redução de 41% em relação ao período em que a rodovia estava sob a gestão pública.

Pesquisa CNT – Nesta edição da Pesquisa, todas as cinco regiões do Brasil foram percorridas, durante 30 dias (28 de junho a 27 de julho), por 21 equipes de pesquisadores. O resultado passa a integrar a maior série histórica de informações.