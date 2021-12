Britânica encontra aliança de casamento perdida há 50 anos

“Por três dias, procurei e cavei noventa buracos. O problema é que outras coisas, como ferraduras e latas, também fazem o mesmo som [no detector]”, afirmou MacPhee.

“No terceiro dia, encontrei o anel. Fiquei absolutamente pasmo. Eu havia vasculhado uma área de 5.000 metros quadrados. Era uma chance em 100 mil. Foi um golpe de sorte. Havia muita técnica envolvida, mas eu tive sorte”, completou.

Depois de retirar a aliança do solo, MacPhee levou o anel imediatamente para Peggy. Segundo ela, a joia estava em “perfeitas condições”. E, mesmo depois de tantos anos, “ainda serviu perfeitamente”.

“Ele simplesmente veio até a porta e disse: ‘Tenho uma coisa para te mostrar’. Era o anel. Eu não podia acreditar. Achei que nunca mais o veria”, disse.

“Na época, eu estava retirando a areia das minhas luvas e a aliança desapareceu, mas eu só descobri ao chegar em casa. Saí uma ou duas vezes para procurá-la, mas acreditava não haver como encontrá-la”, completou.

Depois do incidente, o marido de Peggy, John, com quem ela se casou em julho de 1958, comprou uma aliança “substituta” para a mulher durante as férias do casal. Apesar disso, o anel original, claro, nunca foi esquecido. Falecido já há alguns anos, ele não viveu o suficiente para ver a joia novamente no dedo da mão direita da amada.