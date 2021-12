Câmara aprova reestruturação de seis secretarias municipais

A Câmara Municipal aprovou ontem uma série de projetos que devem resultar na maior reestruturação promovida nos últimos anos na Prefeitura de Rondonópolis. Os projetos afetam seis secretarias municipais e foram aprovados por unanimidade em duas sessões extraordinárias realizadas consecutivamente na tarde desta quarta-feira (22).

A primeira sessão extraordinária foi convocada na véspera e, inicialmente, previa a discussão de apenas três projetos, um deles tratando da reestruturação da Secretaria Municipal de Trânsito, que ganhará novas atribuições no ano que vem.

Mas o Executivo enviou, também em regime de urgência, os projetos pedindo autorização para mudanças estruturais nas secretarias municipais de Transparência e Controle Interno, de Esportes e Lazer, Habitação e Urbanismo, Ciência e Tecnologia, e de Desenvolvimento Econômico. Todos dependiam de duas votações e foram aprovados ontem.

Os secretários destas pastas participaram da sessão. Antes da votação eles se reuniram com os vereadores para esclarecer dúvidas e pedir apoio.

Os outros dois projetos previstos inicialmente, autorizando a realização de seletivo para contratação de professores para o cursinho pré-vestibular Zumbi dos Palmares e reajustando a as diárias pagas aos servidores em missão fora do município, também foram aprovados.

Quase todos os projetos foram votados em bloco. A exceção foi o que tratava do reajuste das diárias. O vereador Paulo Schuh (DC) pediu que ele fosse apreciado em separado e chegou a se posicionar contra na primeira votação. Mas, na segunda e decisiva, ele também foi favorável à aprovação.

VOTAÇÃO ÚNICA

Ainda na sessão de ontem foram aprovados, em votação única e por unanimidade, outros 12 projetos de autoria do Executivo. A maioria autorizava a abertura de crédito suplementar para cobrir despesas da Prefeitura nas área de educação, habitação, desenvolvimento econômico e previdência.

Neste bloco estava ainda o projeto de criação de um memorial físico para homenagear as vítimas da Covid-19. A iniciativa contempla uma indicação do vereador Manoel da Silva Neto (MDB), que havia sido vetada no mês passado pelo Executivo.

“Quero agradecer o prefeito que se sensibilizou e acatou na íntegra a nossa sugestão. Este memorial físico vai homenagear todas vítimas da Covid-19, em especial os profissionais da saúde que estiveram na linha de frente de combate à pandemia, que continuaram exercendo seu ofício com dignidade e adquiriram a doença e faleceram”, explicou o vereador.

“Para mim é um presente de natal importante e tenho certeza que as famílias ficarão muito satisfeitas pela homenagem que a Prefeitura Municipal fará”, disse Manoel, lembrando que a Câmara também criou nesta semana um memorial digital com o mesmo objetivo.