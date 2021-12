Câmara aprovou rateio do Fundeb e recursos para a Santa Casa

A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou por unanimidade o projeto de autoria do Executivo regulamentando a distribuição dos cerca de R$ 26 milhões referentes ao saldo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O projeto foi aprovado na tarde desta terça-feira em duas sessões extraordinárias consecutivas, acompanhadas por centenas de servidores que lotaram a galeria.

O projeto confirma as medidas anunciadas horas antes pelo prefeito José Carlos do Pátio. Parte dos recursos do saldo do Fundeb será destinada à aquisição de férias e também de licenças prêmios dos servidores.

O restante, cerca de R$ 22 milhões, será dividido entre professores e servidores técnicos e operacionais que atuam diretamente nas unidades de educação básica. Terão direito os trabalhadores efetivos e temporários, desde que contratados através de processo seletivo realizado pela Prefeitura. Os valores serão distribuídos conforme a carga horária e o tempo de serviço de cada profissional.

O resultado da votação foi comemorado pelos representantes dos servidores e pelos vereadores. O presidente da Câmara, Roni Magnani, destacou o diálogo promovido pela Câmara e a prudência dos envolvidos na discussão.

“Há momentos de exigir e outros em que precisamos ser prudentes. Se a gente tivesse votado este projeto antes muitos servidores deixariam de ser beneficiados pelas novas regras do Fundeb”, disse Roni referindo-se as mudanças publicadas nesta terça-feira pelo Governo Federal.

A presidente do Sindicato dos Servidores, Geane Lina Teles, também agradeceu os vereadores e a Prefeitura pela aprovação do projeto.

“Como sindicalista nossa função é lutar pelos direitos dos servidores e muitas vezes sou incisiva. Mas hoje quero agradecer ao Executivo e principalmente à Câmara, que sempre nos atendeu mesmo quando chegamos aqui sem aviso. Também agradeço aos servidores que se empenharam nesta mobilização”, disse Geane. “Esse rateio é importante para a categoria e também para a cidade. Vai fomentar a economia do município”, lembrou.

CONQUISTA

O vereador Reginaldo Santos (SD), que é servidor público e também líder do prefeito na Câmara, foi um dos principais articuladores da proposta aprovada hoje. Ele disse que no início havia receio no Executivo sobre a legalidade do rateio e destacou o trabalho de convencimento realizado pelos vereadores e pelos servidores municipais.

“É preciso destacar também a atuação da equipe técnica das secretarias de Educação, Planejamento, Gestão de Pessoas e da Procuradoria Jurídica. Eles montaram uma verdadeira força tarefa. Trabalharam incansavelmente, inclusive no feriado de Natal, para esclarecer as dúvidas jurídicas e os detalhes administrativos. Isso foi fundamental”, disse ele.

Na opinião de Reginaldo, o projeto atendeu as principais reivindicações dos servidores sem comprometer os planos de expansão da rede de ensino infantil – que deve abrir cinco mil novas vagas e ganhar 17 novas unidades até a metade do ano que vem.

“Houve uma união e construímos uma solução positiva para todos. Como diz o poema, este foi um sonho sonhado junto que virou realidade”, disse Reginaldo ao comemorar a aprovação do rateio.

OUTROS PROJETOS

Ainda nas sessões desta terça-feira os vereadores os vereadores aprovaram outros seis projetos. Entre eles um que destina R$ 5,09 milhões para contratos com a Santa Casa envolvendo atendimentos de pacientes através do SUS e a reestruturação da Secretaria Municipal de Ação Social.

Também foram aprovadas duas autorizações de crédito suplementar somando cerca de R$ 1,57 milhão, parte destinado a cobertura de atendimentos de alta complexidade para pacientes com Covid-19.