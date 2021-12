Câmara faz extraordinária hoje para votar recursos da Santa Casa Rondonópolis

A Câmara Municipal vai realizar uma sessão extraordinária nesta terça-feira (07), as 10 horas da manhã, para formalizar um aditivo no contrato entre a Prefeitura e a Santa Casa Rondonópolis. A medida vai viabilizar o pagamento de mais de R$ 8,5 milhões de reais ao hospital.

Os recursos são oriundos do repasse do saldo do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF/MT). O dinheiro foi repassado pelo Governo do Estado na semana passada e ontem a direção do hospital reclamou da demora da Prefeitura para transferir os valores.

Inicialmente a previsão era votar o projeto na sessão ordinária de quarta-feira (08), mas diante dos apelos feitos pelos gestores do hospital o prefeito José Carlos do Pátio (SD) pediu ao presidente da Câmara, Roni Magnani, que antecipasse a votação.

Na mesma sessão deve ser votada também a autorização para pagamentos, com recursos da própria Prefeitura, de serviços de radioterapia prestados pela Santa Casa.

No pedido de convocação da sessão extraordinária a Prefeitura apontou que poderá encaminhar também outros projetos para votação em regime de urgência.