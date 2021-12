Campanha de combate à pobreza menstrual entrega 3 mil pacotes de absorventes

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Barra do Garças (MT), participou da entrega de três mil pacotes de absorventes íntimos arrecadados na Campanha “Dignidade Feminina”, realizada em busca do combate à pobreza menstrual.

A Campanha é uma parceria do Programa de Auxílio a Meninas em Idade Escolar (Pamie) com a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, e Centro Universitário Unicathedral.

Desde o início de 2020, o programa busca o fornecimento regular de absorventes descartáveis para meninas e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Os três mil pacotes de absorventes foram recebidos nos postos de arrecadação (Delegacia da Mulher de Barra do Garças, Loja Carmen Steffens, Unicathedral e Center Motos) e entregue para o grupo Pamie, que faz a distribuição mensal para as meninas cadastradas no CRAS.

Atualmente o programa atende aproximadamente 50 meninas, mas a ideia é aumentar esse número em razão dos bons resultados conseguidos por meio da parceria com a Delegacia da Mulher e outras instituições.