Carolina Dieckmann nega ter ‘fugido’ de fã em parque da Disney

Carolina Dieckmann encarou com bom humor um caso contado por um fã nas redes sociais.

O jovem, que se chama Rafull, revelou que decidiu tietar a atriz em um dos parques da Disney. Só que, segundo ele, a estrela “fugiu”.

Carolina respondeu à publicação do fã dando risada: “Acho que não era eu não… kkkkkkk… Nunca corri de ninguém na Disney. Eu, hein?”.

Também com humor, o fã compartilhou a resposta da atriz: “Ela disse que não foi ela kkkk Eu não tenho como provar porque ‘ela’ correu hahahaha. Mas no dia a gente riu e isso que importa”.

Em um vídeo, Carolina voltou a falar da situação: “Olha só, não fui eu que corri de você na Disney, não, tá? A pergunta que não quer calar é: Quem correu de você na Disney?”.

A atriz disse que já foi confundida muitas vezes: “Vou só contar uma história pra vocês: Outro dia eu estava em um jantar, encontrei uma atriz muito famosa e ela falou ‘Carol, você não sabe! Teve uma vez que eu estava no Baixo Gávea me pegando com um cara e saiu nos sites que era você que estava se pegando com o cara. Isso há muitos anos atrás, tá, gente”.

“Eu sou parecida com muita gente. Por favor, se alguém chamar vocês de Carolina Dieckmann, não corram. Fala para a pessoa ‘Não sou eu’, mas não corre, pelo amor de Deus”, brincou ela dando risada.

Confira o vídeo gravado por Carolina Dieckmann abaixo.