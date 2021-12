Casa pega fogo, fica totalmente destruída e família perde tudo

Móveis de uma residência teve perda total após pegar fogo na noite desta segunda-feira (06), no bairro Mathias Neves, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do Sargento Clester do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada para apagar chamas em uma residência e ao chegar no local, o fogo já tinha tomado conta da casa rapidamente e todos os pertences que estavam no interior do imóvel teve perda total e os moradores estão impedidos de entrar na casa, pois, corre o risco de desmoronar a qualquer momento. O motivo do incêndio ainda não foi divulgado.

A proprietária da casa, Dayane Ferreira de Souza, mãe de três filhos, relata que estava trabalhando quando foi informada do ocorrido e seus filhos estavam sob os cuidados da babá e todos eles brincavam no lado de fora da casa, quando iniciou as chamas.

Ela ainda conta que quando começou o fogo moradores tentaram ajudar jogando baldes de água, mas não puderam fazer.

Dayane com lágrimas nos olhos, pede agora ajuda para a população, pois, perdeu todos os bens que estavam no interior da residência, e vale ainda ressaltar, que a casa corre o risco de desabar e ela e seus filhos não têm para ir.

A população que deseja contribuir com alguma ajuda o PIX é CPF: 748.762.441-20 em nome de Dayane Ferreira de Souza.

A moradora também está recebendo todo outro tipo de ajuda como: roupas, alimento, móveis e para esse tipo doação, pode entrar em contato com o telefone (66)9 9920-2448.