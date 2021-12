Casos da variante ômicron já foi registrada em 89 países, diz OMS

A OMS informou neste sábado (18.dez.2021) que 89 países já relataram casos da variante ômicron do coronavírus. A Organização Mundial de Saúde afirmou também que a grande transmissibilidade é preocupante e maior que a variante delta. O número de casos leva de 1,5 a 3 dias para dobrar em áreas com transmissão comunitária

Em atualização, a OMS (Organização Mundial de Saúde) afirmou que a ômicron está se espalhando rapidamente em países com altos níveis de imunidade populacional. Apesar de ainda não saberem o motivo para isso, a organização aponta 3 hipóteses: a capacidade do vírus de escapar da imunidade, seu possível aumento próprio de transmissibilidade ou uma combinação dos 2.

No dia 14 de dezembro, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, informou que “mesmo que a ômicron cause doenças menos graves, o grande número de casos pode mais uma vez sobrecarregar os sistemas de saúde despreparados”.

“Vacinas sozinhas não vão tirar nenhum país dessa crise. Os países podem e devem prevenir a transmissão da cepa com medidas de contenção o mais rápido possível”, disse Tedros.

ÔMICRON

A África do Sul sequenciou a nova variante do coronavírus no final de novembro. A cepa foi classificada como “variante de preocupação”, por sua maior transmissibilidade.

A nova cepa acendeu um alerta na comunidade internacional, que voltou a apertar as restrições para conter o vírus.