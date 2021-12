Celebrações de fim de ano do Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora começam nesta sexta, 24

A programação de fim de ano do Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, em Cuiabá,

começa nesta sexta-feira (24) e vai até 1º de janeiro.

No dia 24, véspera de Natal, a “Missa do Galo” terá início às 20h, na sede da Igreja. No dia 25, Natal do Senhor, a missa será também no santuário, com início às 19h.

Já no dia 31 (sexta-feira), véspera de Ano Novo, a Santa Missa está confirmada às 20h e no dia 1º de janeiro de 2022, dedicado à Santa Maria Mãe de Deus, a celebração será às 19h.

A orientação é que as pessoas cheguem com antecedência para conseguir estacionamento próximo e vagas para se acomodarem na igreja. Nos domingos 26/12 e 02/01 os horários permanecem como de costume: 07h, 8h30, 10h30, 17h e 19h.