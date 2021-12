Celso Portiolli revela que está com câncer na bexiga: ‘Otimista’

Celso Portiolli foi diagnosticado com câncer na bexiga. O próprio apresentador divulgou a notícia em vídeo postado no Instagram nesta terça-feira (28).

“Estou aqui para conversar sério com vocês, uma notícia importante sobre a minha vida, acho que a mais importante que eu vou compartilhar com vocês. E fiz questão de contar para que vocês saibam nos detalhes e saibam somente a verdade. Eu ia deixar para [contar] no começo do ano, mas pensei: ‘Não vou começar o ano novo com uma notícia dessa’ (risos). Tem muita gente que não sabe, falei apenas para as pessoas mais próximas”, começou Portiolli.

“Eu tive um câncer de bexiga, que foi encontrado em um exame de rotina na fase mais precoce possível, já é uma notícia boa. E foi feito um procedimento endoscópico para a remoção desse pólipo. E, agora, eu vou ter que fazer um tratamento, uma imunoterapia chamada BGC”, acrescentou.

O apresentador tranquilizou os fãs ao explicar que a chance de cura da doença é próxima de 100%.

“Eu estou otimista e com muita fé porque a chance de cura é próxima de 100%, isso me deixou bastante aliviado, feliz, com muita fé que vai dar tudo certo. E durante o período do meu tratamento vou poder ter uma vida absolutamente normal, fazendo o que sempre fiz. Está tudo bem, tudo certo, tudo ótimo.”

Na legenda do vídeo, Portiolli ainda agradeceu o apoio dos familiares, amigos e dos médicos que têm sido responsáveis pelos cuidados dele neste período.

Assista ao vídeo completo: