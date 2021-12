Centro-Oeste fecha novembro com a gasolina mais cara do País e alta de 11,49% para o etanol

O Centro-Oeste brasileiro lidera novamente o ranking das regiões com o litro mais caro da gasolina, com valor médio de R$7,060. O acréscimo no preço do combustível chegou a 7,34%. Sobre o etanol, o Centro-Oeste apresentou a segunda menor média do País, de R$5,736, porém teve a maior alta entre as Regiões, de 11,49%. É o que aponta o mais recente Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

“No fechamento de outubro, a alta da gasolina no Centro-Oeste do Brasil já apresentava consideráveis 3,20%. Após apenas um mês, o combustível subiu de R$6,577 para R$7,060, um avanço ainda mais significativo, de mais de 7%. É o caso do etanol, que já teve uma importante alta de 2,25% em outubro e agora chega a mais de 11%, aponta o levantamento da Ticket Log”, destaca Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O Mato Grosso apresentou o maior aumento do País no preço do etanol, passando de R$4,780 para R$5,461, alta de 14,25%. Assim como no mês anterior, no comparativo entre os quatro Estados do Centro-Oeste, Mato Grosso apresentou ainda as maiores médias de valor para o diesel comum e o S-10, com R$5,813 e R$5,949 respectivamente.

Já o Distrito Federal foi o Estado brasileiro com o maior aumento no preço do diesel comum, chegando a 9,69%, passando de R$5,274 para R$5,785. Na análise por Estado, os postos brasilienses continuam se destacando em preço e têm as maiores médias da Região para a gasolina e o etanol, com R$7,227 e R$6,412 respectivamente.

A gasolina comercializada no Mato Grosso do Sul registrou o menor valor médio da Região, a R$6,900, e a quinta menor média do País. Mesmo com altas de 7,37% para o diesel comum e de 7,25% para o diesel tipo S-10, os postos sul mato grossenses comercializaram o combustível com o menor valor médio da Região, a R$5,494 e R$5,591, respectivamente.

Goiás registrou uma alta significativa no preço do etanol, de 9,17%, mesmo assim fechou o mês com a menor média da Região, a R$5,333. Os postos goianos também registram a maior alta da Região sobre o preço da gasolina, passando de R$6,627 para R$7,203, acréscimo de 8,69%.