Cerca de 50 mil famílias de MT podem ficar sem desconto de até 67% na luz

A Energisa estendeu até 30 de dezembro o prazo para recadastramento de produtores na tarifa rural da conta de energia elétrica. O programa é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e oferece descontos de 12% a 67% no valor da conta de energia, dependendo da atividade rural realizada. O recadastramento é obrigatório e foi determinado pelo governo federal. Em Mato Grosso, mais de 50 mil produtores ainda não fizeram a atualização.

“O prazo no País terminou no dia 30 de novembro. No entanto, a Energisa disponibilizou a estrutura da empresa em Mato Grosso, aumentando o prazo para que exista uma mobilização maior do setor. E uma forma de alertar produtores que podem ser beneficiados, mas não fizeram o recadastramento”, explicou o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Mato Grosso, Murilo Marigo.

Os clientes que podem ter acesso a esses benefícios são aqueles que exercem atividades como agropecuária rural ou urbana, residencial rural, cooperativa de eletrificação rural, agroindustrial, aquicultura e irrigação, serviço público de irrigação rural e escola agro técnica. Os clientes que não fizerem o recadastramento perderão o benefício automaticamente.

A Energisa Mato Grosso disponibiliza aos clientes a possibilidade de fazer o recadastramento por meio da assistente virtual do Whatsapp, no número (65) 99999-7974.

Lista de documentos

A relação dos documentos a serem apresentados no processo de recadastramento é estabelecida de acordo com a subclasse do cliente rural. Além dos documentos pessoais, os comprovantes da atividade rural exercida, e a apresentação da última conta de energia da propriedade estão entre as exigências. Para mais informações, os clientes podem entrar em contado também pelo 0800 6464 96.