Cerca de 75 quilos de cocaína são apreendidos em motor de veículo

Uma ação integrada da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 74 quilos de cloridrato de cocaína, nesta sexta-feira (03), no município de Curvelândia. Uma pessoa foi presa em flagrante.

De acordo com a delegada de Mirassol d’Oeste, Carla Evangelista Nogueira, há dois dias, a equipe da Polícia Civil iniciou o acompanhamento do suspeito e na manhã desta sexta-feira, os policiais conseguiram abordá-lo já na cidade de Curvelândia.

No veículo, um modelo GM Montana, foram localizados 71 tabletes do entorpecente, que estavam escondidos no tanque do veículo.

O suspeito fora encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Mirassol D’Oeste e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Depois, ele será encaminhado à unidade prisional do município, onde aguardará audiência de custódia da Justiça.

A droga apreendida representa um prejuízo de R$ 2,7 milhões à organização do tráfico.