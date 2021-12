Chacina deixa quatro mortos dentro de casa em Sinop

Uma chacina deixou quatro mortos na noite desta quinta-feira (16), em uma casa localizada na rua Celina Dias, bairro Jardim Paulista II, e Sinop (MT). Quatro homens foram executados com pelo menos 7 tiros. As identidades estão sendo confirmadas e tudo consta que as vítimas não são da mesma família.

Segundo informação da Polícia Militar (PM), quatro suspeitos portando armas de fogo invadiram a residência, reconheceram as vítimas por meio de fotos, separaram todos em um cômodo, pediram para ajoelhar e efetuaram os disparos.

Dentro da residência haviam 10 pessoas, sendo 2 mulheres, 1 criança, 3 homens e as vítimas fatais.

Populares relataram que dois dos suspeitos chegaram em uma moto preta, entrando pela frente, e os outros dois pelos fundos.

Ainda segundo o PM, em outra situação as vítimas já haviam acionado a guarnição por uma ameaça sofrida.

A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou as mortes das vítimas.

A Polícia Civil e a Politec também compareceram na ocorrência.

O caso está sendo investigado.