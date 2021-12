Cirurgiões de sete estados se reúnem para operar casos complexos de obesidade em Mato Grosso

Oito pacientes que aguardavam pelo tratamento cirúrgico da obesidade, sendo seis casos de alta complexidade, foram operados nesta quinta-feira e sexta-feira (02 e 03 de dezembro), no Hospital São Mateus, em Cuiabá.

Cirurgiões bariátricos de sete estados do Brasil foram convidados para acompanhar os procedimentos, entre eles, três ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) .

As cirurgias foram acompanhadas ao vivo por cirurgiões de todo o país durante o 1º Simpósio de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, organizado pela regional do Mato Grosso da SBCBM.

Segundo o coordenador da ação e presidente do Capítulo Mato Grosso, Dr. Juliano Canavarros, o objetivo principal foi proporcionar resultados ainda melhores para os pacientes, devido a complexidade dos casos, e ainda, permitir que outros cirurgiões pudessem acompanhar a realização de técnicas avançadas.

“Trouxemos para Cuiabá convidados importantes e altamente renomados. Tivemos seis cirurgias em pacientes com alterações anatômicas, mas que nos possibilitava oferecer a eles uma melhor qualidade de vida, sendo que outras duas cirurgias foram primárias”, comenta Canavarros.

Obesidade no MT – No Mato Grosso, segundo a última pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde, realizada em 2020, o percentual de adultos com obesidade registrado foi de 24% .

Para o presidente da SBCBM, Fábio Viegas, a ação realizada em Cuiabá é social e científica, tendo em vista que visa uma maior preocupação com os pacientes e também com os cirurgiões que puderem acompanhar ao vivo os procedimentos.

“A cirurgia bariátrica não é cirurgia para principiantes. Quanto mais treinada, capacitada e habilitada a equipe estiver mais seguro o paciente estará para a realização destes procedimentos e, inclusive, temos processos de certificação e acreditação para isso”, explica Viegas.

Segundo ele, com a iniciativa do Capítulo do Mato Grosso cirurgiões de todo o Brasil tiveram a oportunidade de conhecer a padronizações de técnicas, uso de tecnologias e de acompanhar cirurgiões experientes em situações adversas resolvendo problemas sérios.

“É muito importante para a segurança do paciente que o seu médico tenha alto fluxo de cirurgias, além de ser membro da Sociedade Brasileira”, complementa Viegas.

Obesidade x pandemia – O Brasil é hoje um dos países com a mais alta taxa de pessoas com obesidade no mundo.

No entanto, com a pandemia o quadro se agravou. Para que se tenha ideia o número de cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS caiu em 69,9% em um ano, saindo de 12.568 em 2019, para 3.772 em 2020. Em 2021, até o mês de julho, foram realizadas 990 cirurgias pelo Sistema Único de Saúde. A realização de cirurgias pelos planos de saúde também caiu 11,9%, saindo de 52.599 procedimentos realizado em 2019, para 46.419 cirurgias em 2020.

Em contrapartida, a recente pesquisa Diet & Health Under Covid-19, que entrevistou 22 mil pessoas de 30 países, identificou que foram os brasileiros os que mais ganharam peso durante a pandemia de COVID-19. Aqui, cerca de 52% dos entrevistados declararam ter engordado. A média global é de apenas 31%. Ainda segundo a pesquisa, os brasileiros ganharam, em média, cerca de 6,5 quilos neste período.

De acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde, um em cada quatro adultos está obeso. São 29,5% das mulheres e 21,8% dos homens.

A obesidade impacta diretamente na saúde global dessa população. Existe uma série de comorbidades como, por exemplo, diabetes, hipertensão, doenças nas articulações – que podem surgir ou se agravar diante do excesso de peso.

Contribuição científica – Participaram dessa ação o vice-presidente executivo da SBCBM, Dr. Luiz Vicente Berti; o ex-presidente da SBCBM e atual diretor científico, João Caetano Marchesini; o ex-presidente da SBCBM, Dr. Marcos Leão; o presidente do Capítulo São Paulo da SBCBM, Dr. Tiago Szego; o presidente do Capítulo Goiás da SBCBM, Dr. Leonardo Sebba; o presidente do Capítulo Mato Grosso do Sul, Dr. Wilson Cantero; e o diretor médico da SBCBM, Dr. Luiz Fernando Córdova.