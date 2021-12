Claudine critica anel viário e faz desafio ao governador

O deputado estadual Claudinei Lopes (PSL) divulgou um vídeo criticando a situação do anel viário em Rondonópolis e desafiando o governador Mauro Mendes (DEM) a promover uma reunião aberta no município para discutir a qualidade das obras e a atuação do governo.

A mensagem foi gravada ao lado um trecho com vários buracos no anel viário, que recentemente passou por obras de recuperação.

No vídeo o parlamentar diz que já fez várias cobranças e cita também uma reportagem em que Mauro Mendes chamou de ‘vagabundos’ os políticos que estariam divulgando fake news sobre o Governo do Estado.

“Sou político, falo e apresento a verdade para a população. E aqui está a prova. Uma obra vagabunda gerida pelo estado de Mato Grosso”, disparou.

“Já que o senhor gosta de lançar desafio, vou te fazer um desafio: marque uma reunião ampliada com representantes de vários segmentos em Rondonópolis. Venha aqui e aí sim nós vamos medir sua popularidade”, diz o deputado em outro momento.

O vídeo foi publicado nas redes sociais de Claudinei Lopes e distribuído também em vários grupos de whatsapp.

Até o momento não houve respostas do governo.