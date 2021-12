Colisão em cruzamento deixa jovem ferido no Nossa Senhora do Amparo

Um jovem de 28 anos ficou ferido após uma colisão envolvendo uma moto e uma caminhonete neste sábado (11) no bairro Nossa Senhora do Amparo, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações de testemunhas, o motociclista seguia pela avenida Josefa de Souza Matos e no momento em que ia entrar na rua dos Garimpeiros, invadiu a presencial e bateu na caminhonete.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar. O motorista da caminhonete ficou no local e prestou assistência.