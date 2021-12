Colisão entre duas ambulâncias e carro particular deixa trânsito congestionado

Três veículos sendo um Fiat Strada e duas ambulâncias se envolveram em um acidente na manhã desta quinta-feira (16), no cruzamento da rua Carlos Gomes com a avenida Ministro João Alberto, em um semáforo, no Centro de Barra do Garças (MT). Ninguém ficou ferido.

Conforme informações, no carro estava um casal onde o motorista bateu em uma ambulância, momento em que o condutor perdeu o controle da viatura e bateu em outra ambulância que seguia no sentido contrário.

Em uma das ambulâncias havia pacientes, mas ninguém ficou ferido.

O acidente causou um grande congestionamento no trânsito que deve ser controlado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).