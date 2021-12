Com bicicleta sem freios e na contramão, homem provoca acidente e fica ferido

Um ciclista ficou ferido com um corte na cabeça, após se envolver em um acidente com um veículo Strada nesta sexta-feira (10), no bairro Vila Nova Aurora, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do motorista do veículo, ele seguia pela rua Papa Pio XII e o ciclista transitava pela avenida Paulista na contramão, com a bicicleta sem freios e ocasionou o acidente, informação esta que foi confirmada por um motociclista que é conhecido da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, socorreu a vítima de 32 anos com um corte na cabeça, e em seguida foi encaminhado para uma unidade de saúde.

O motorista do veículo permaneceu todo instante no local do acidente.