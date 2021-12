Com intervalo mínimo de quatro meses, Saúde divulga calendário para dose de reforço

Com a nova resolução do Ministério da Saúde de reduzir o intervalo para os idosos receberem a dose de reforço da vacina contra a covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou novo calendário. A partir de quinta-feira (16) vai estar disponível a dose de reforço para pessoas com mais de 60 anos e também para aqueles com mais de 18 anos que receberam a segunda dose até o dia 17 de julho.

Ainda na quinta-feira (16) poderão receber a primeira dose aqueles com mais de 12 anos e a segunda dose da Pfizer para aqueles vacinados até o dia 21 de outubro. Vão poder tomar a dose de reforço os idosos com mais de 60 anos que tiverem um intervalo mínimo de quatro meses a contar a partir da data que receberam a segundo dose.

Na sexta-feira (17) as unidades de saúde vão aplicar a dose de reforço para os maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose até o dia 20 de julho e a terceira dose – reforço – nos maiores de 60 anos que tomaram a segunda dose em um intervalo mínimo de quatro meses. Também será oferecida a segunda dose da Pfizer para quem foi vacinado até o dia 22 de outubro.

As unidades que estão aplicando as vacinas contra a covid no município são: ESF Parque das Rosas, ESF Pedra 90, ESF Padre Rodolfo, ESF Serra Dourada, ESF Ipiranga, ESF Mathias Neves, ESF Itapuã, ESF Cardoso, ESF Alfredo de Castro, C.S Conjunto São José, C.S Cohab, ESF Jambrapi, ESF Canaã, C.S São Francisco, ESF Morumbi e ESF Primavera.

Aqueles que tomaram a vacina Coronavac vão receber a segunda dose com intervalo mínimo de 14 dias nos ESFs Industrial, Santa Clara e Padre Miguel. Já a segunda dose da Astrazeneca, que deve ser tomada também com intervalo mínimo de 14 dias, é oferecida nos ESFs CAIC, André Maggi e Vila Olinda.

Todas as unidades atendem no mesmo horário: das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.