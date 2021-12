Com mala pronta para fugir, ladrão tornozelado troca tiros com a polícia e acaba morto

Apontado como um dos envolvidos em um assalto ocorrido no sábado (21) no bairro Granville, um suspeito de 21 anos, que já fazia uso de tornozeleira eletrônica, morreu em um confronto com a polícia na tarde desta terça-feira (21), no bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis.

Segundo informações repassadas pelo tenente Coronel Cândido, no dia do assalto havia três suspeitos e com a chegada rápida da polícia um deles foi preso.

Durante as diligencias continuadas, os policiais receberam a informação de que um dos suspeitos, identificado como ‘Luquinhas’, morava no Jardim Liberdade.

Eles localizaram o suspeito na residência, houve um confronto e ele acabou morto. O Samu foi acionado, mas ele não resistiu.

Ele estava com a mala pronta para fugir. Um revólver calibre 38 com as munições deflagradas foi encontrado.

Ele já tem várias passagens pela polícia.