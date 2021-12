Cachorro ajuda a descarregar carro com compras do supermercado; veja vídeo

Ao chegar em casa com as compras, o cão vai até a porta e ajuda a carregar as sacolas para dentro de casa.

O cão se diverte muito durante o trabalho, enquanto uma das tutoras permanece ao lado do automóvel e ajuda o cachorro a segurar a sacola com os dentes, a outra fica dentro de casa e guarda as sacolas que o animal carregou com muita simpatia.

“Ele tem noções básicas, passamos a receber jornais, correio, mercearias e muito mais. Não se pode confiar nele para carregar qualquer carne, mas ele é um cão doce e gosta de ajudar. Nós também lhe damos um presente depois”, contou uma delas ao ViralHog.

Segundo a dona, o cachorro já tinha essa mania de carregar objetos, mas como é muito curioso, passou a ajudar com mais itens além dos básicos.

Confira o vídeo: