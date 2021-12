Com o 2° maior PIB de MT, cidade segue líder em importação e exportação

Rondonópolis é uma cidade que não para de crescer. Com o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) do estado de Mato Grosso (MT), a cidade já é conhecida nacionalmente pelo excelente desempenho agropecuário. Rondonópolis leva o título da capital do agronegócio e também do bitrem.

Com uma importante localização geográfica, a cidade tem na industrialização um novo salto de crescimento. Hoje, a diversificação de segmentos industriais tem gerado títulos importantes para o município.

“Rondonópolis tem muito a comemorar. A cidade realmente teve bons resultados agora em 2021 apesar claro das grandes perdas que nós sofremos, muitas vidas, mas na economia a cidade conseguiu trazer bons ganhos” ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva.

E não para por ai! Mesmo diante das lutas, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do governo federal mostram que a geração de empregos foi crescente na cidade e o destaque foi para o setor do comércio.