Começa nesta quinta (23) o pagamento da folha de dezembro aos aposentados

Atenção segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), nesta quinta-feira (23) começa a ser pago o benefício mensal dos aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social, referente a folha de pagamentos do mês de dezembro.

O pagamento que se inicia nesta quinta-feira é destinado aos segurados que recebem um salário mínimo por mês. Os segurados que recebem benefício com valor superior ao piso nacional, mesmo que poucos reais, terão direito ao recebimento apenas a partir de janeiro de 2022.

Ordem dos pagamentos

No calendário de pagamentos de benefícios do INSS, primeiro recebem prioritariamente os aposentados, pensionistas e outros segurados que ganham até um salário mínimo. Já os segurados que recebem além disso, começam a receber na sequência.

O fato dos pagamentos ocorrerem em dias úteis são de extrema importância para que não ocorra nenhum equívoco referente a data de recebimento. Quando o intervalo de dias de pagamento possui intervalo, como teremos nesta semana, o pagamento volta no próximo dia útil.

Quem recebe pelo calendário tradicional de pagamento?

A tabela de pagamento INSS é válida para aqueles que se enquadram nos benefícios abaixo:

Aposentadoria por invalidez;

Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Auxílio-doença;

Auxílio acidente;

Salário maternidade (pago pelo INSS);

Salário Família (pago pelo INSS).

Idosos com 65 anos ou mais; e pessoas portadoras de deficiência que recebem o BPC/Loas.

Calendário de pagamentos para quem ganha R$ 1.100:

Benefício Final 1 – Recebe dia 23 de dezembro;

Benefício Final 2 – Recebe dia 27 de dezembro;

Benefício Final 3 – Recebe dia 28 de dezembro;

Benefício Final 4 – Recebe dia 29 de dezembro;

Benefício Final 5 – Recebe dia 30 de dezembro;

Benefício Final 6 – Recebe dia 3 de janeiro;

Benefício Final 7 – Recebe dia 4 de janeiro;

Benefício Final 8 – Recebe dia 5 de janeiro;

Benefício Final 9 – Recebe dia 6 de janeiro;

– Recebe dia 6 de janeiro; Benefício Final 0 – Recebe dia 7 de janeiro

Calendário de pagamentos para quem ganha acima de um salário: