Comer fruta na passagem do ano da sorte?

As celebrações de Ano Novo chegam acompanhadas de pratos saborosos e, geralmente, difíceis de recusar. Para muitas famílias é uma tradição planejar todos os detalhes, desde o cardápio até a decoração.

Uma dica indispensável e que torna a ceia mais saudável é escolher as frutas que vão compor a mesa. Por isso, a nutricionista Letícia Tizziani, selecionou algumas opções que são ideais para o verão e podem ajudar a garantir uma excelente experiência gastronômica nos preparativos para o Réveillon.

De acordo com a nutricionista, uma fruta benéfica para a saúde e que pode deixar os pratos mais charmosos é a romã. “Além de simbolizar fartura e representar o mundo místico para quem acredita em superstições no Ano Novo, ela é uma boa aliada do corpo. Ajuda a prevenir o câncer, a diabetes, o Alzheimer e as doenças do coração, além de ser eficaz no tratamento de infecções na garganta. Acrescentar a romã no menu é uma tarefa muito simples. Basta harmonizar com as folhas verdes. Chicória, rúcula e alface americana são ótimas alternativas”.

Para quem deseja preparar uma maionese caseira especial, a maçã, a manga e a uva branca ou verde são as frutas ideais. “O gosto doce e ácido dos alimentos harmonizam o sabor dos pratos e podem ser opções saudáveis. Tudo depende da forma de preparo e da quantidade. Desses alimentos, a maçã é rica em vitamina C, sais minerais, fósforo e potássio. Ela melhora a função cerebral, combate a asma e previne cáries e doenças oculares. Já a manga aumenta a imunidade e retarda o envelhecimento da pele. As uvas ajudam no controle glicêmico e contribuem para a saúde dos ossos. Elas também simbolizam prosperidade na ceia de Ano Novo”, destaca Letícia.

Outro alimento que não pode faltar é o morango. Ele é rico em fibras, proteínas e vitaminas B e C. A fruta é indispensável na prevenção de doenças cardiovasculares, no combate da obesidade e no fortalecimento do sistema imunológico. “O morango além de ser usado no preparo de drinks, pode ser acrescentado na salada de broto de alfafa. A combinação é nutritiva e extremamente saborosa. A alfafa possui vitaminas C e K, proteínas, fibras e minerais. O broto da planta auxilia no tratamento de ansiedade, estresse e anemia, regula os níveis de colesterol no sangue e elimina as toxinas do organismo”, afirma a nutricionista.

Letícia ainda recomenda a melancia. “Além de ser refrescante, a fruta tem ação diurética, ajuda a desinchar, a hidratar o corpo e a controlar a pressão arterial. Também melhora o funcionamento intestinal, protege a pele e contribui para o fortalecimento do cabelo. É muito fácil incluí-la no cardápio. Com a melancia, é possível preparar geleias, doces, sorvetes, sobremesas, sucos e saladas variadas – como de rabanete, rúcula, hortelã e croûtons –, smoothie e soda italiana”.



QUE TAL UM PONCHE?

Além de decorar a mesa da ceia de Ano Novo, outra sugestão é preparar um ponche. Primeiro escolha frutas de seu gosto e corte. Boas opções são as maçãs, as uvas e os morangos. Prepare um litro de suco de laranja e 700 ml de espumante. Adicione o suco e as frutas em uma jarra. Depois coloque o espumante e sirva. “Se preferir uma bebida sem álcool, substitua o espumante por soda”, orienta a nutricionista.