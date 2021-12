Confira o cronograma de vacinação contra Covid-19 para a semana de 27 a 31/12

A Secretaria Municipal de Saúde apresenta o novo calendário de vacinação para esta semana que vai de 27 a 31/12. Já nesta segunda-feira (27) estão sendo vacinados contra a Covid-19 com a 1ª dose, adolescentes de 12 anos acima. Recebem a 2ª dose da Pfizer, os vacinados até o dia 01/11/2021, e dose de reforço de 60 anos acima (intervalo mínimo de 4 meses após a 2ª dose), além da dose de reforço para pessoas de 18 anos acima vacinados com a 2ª dose até o dia 25/08/2021.

TERÇA-FEIRA (28)

Nesta terça-feira (28) serão vacinados contra a Covid-19 com a 1ª dose, adolescentes de 12 anos acima. Recebem a 2ª dose da Pfizer, os vacinados até o dia 02/11/2021, e dose de reforço de 60 anos acima (intervalo mínimo de 4 meses após a 2ª dose), além da dose de reforço para pessoas de 18 anos acima (vacinados com a 2ª dose até o dia 29/08/2021.

QUARTA-FEIRA (29)

Na quarta-feira (29) serão vacinados contra a Covid-19 com a 1ª dose, adolescentes de 12 anos acima. Recebem a 2ª dose da Pfizer, os vacinados até o dia 03/11/2021, e dose de reforço de 60 anos acima (intervalo mínimo de 4 meses após a 2ª dose), além da dose de reforço para pessoas de 18 anos acima (vacinados com a 2ª dose até o dia 31/08/2021.

QUINTA-FEIRA (30)

Já na quarta-feira (29) serão vacinados contra a Covid-19 com a 1ª dose, adolescentes de 12 anos acima. Recebem a 2ª dose da Pfizer, os vacinados até o dia 04/11/2021, e dose de reforço de 60 anos acima (intervalo mínimo de 4 meses após a 2ª dose), além da dose de reforço para pessoas de 18 anos acima (vacinados com a 2ª dose até o dia 01/09/2021.

SEXTA-FEIRA (31)

Na sexta-feira (29), véspera de ano novo o horário de atendimento será diferenciado das 08h às 11h e serão vacinados contra a Covid-19 com a 1ª dose, adolescentes de 12 anos acima. Recebem a 2ª dose da Pfizer, os vacinados até o dia 05/11/2021, e dose de reforço de 60 anos acima (intervalo mínimo de 4 meses após a 2ª dose), além da dose de reforço para pessoas de 18 anos acima (vacinados com a 2ª dose até o dia 02/09/2021.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Os interessados devem procurar as seguintes unidades de saúde, mais próxima do seu domicílio: ESF Parque das Rosas; ESF Pedra 90; ESF Padre Rodolfo; ESF Serra Dourada; ESF Ipiranga; ESF Mathias Neves; ESF Itapuã; ESF Cardoso; ESF Alfredo de Castro; C.S Conjunto S. José; C.S Cohab; ESF Jambrapi; ESF Canaã; ESF Morumbi; ESF Primavera e ESF Sumaré , das 08:00 as 10:30 horas e, das 13:00 as 16:00 horas.

2ª DOSE DA VACINA JANSSEN

Conforme a SMS, o cronograma de reforço de vacinação contra a Covid-19 relativo à 2ª dose da vacina Janssen também será nesta semana, a partir desta segunda-feira (27) se estendendo até a próxima sexta-feira (31/12).

Nesse caso específico da 2ª dose da vacina Janssen, os interessados deverão procurar as unidades de saúde: C.S. Vila São Francisco; C.S. Conjunto São José; ESF André Maggi; ESF Vila Ipê e, ESF Vila Rica, até a quinta-feira (30/12), das 08h00 às 10h30 e, das 13h00 às 16h00.

Já na sexta-feira (31) véspera de Ano Novo o horário de atendimento será diferenciado e os postos de vacinação vão funcionar apenas das 08h às 11h.

CRONOGRAMA

Conforme o documento, nesta segunda-feira (27), as pessoas vacinadas até o dia 02/07/2021, receberão a 2ª dose da vacina Janssen.

Na terça-feira (28), será a vez dos vacinados até o dia 09/07/2021 receberem a 2ª dose da vacina Janssen.

Na quarta-feira (29), as pessoas vacinadas até o dia 12/07/2021, recebem a 2ª dose da vacina Janssen.

Na quinta-feira (30), quem se vacinou até o dia 13/07/2021, recebe a 2ª dose. Para tanto basta procurar uma das unidades acima citadas, nos horários já informados, ou seja: das 08h00 às 10h30 e, das 13h00 às 16h00.

VÉSPERA DO ANO NOVO

Lembrando que na sexta-feira (31) o horário de atendimento será diferenciado, e as pessoas que se vacinaram até o dia 15/07/2021, deverão procurar uma das cinco unidades de saúde acima já especificadas, das 08h até as 11h.